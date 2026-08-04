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أخبار الانتقالات | اجتماع حاسم بين برشلونة وألفاريز.. وريال مدريد يعلن رحيل لاعبه رسميًا
برشلونة يستعد للإعلان الرسمي عن إعارة تير شتيجن إلى أياكس
تتجه إدارة نادي برشلونة للإعلان الرسمي عن إعارة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى أياكس أمستردام، مع تكفل النادي الهولندي بـ 10% فقط من رواتبه.
واجتاز الحارس صاحب ال 34 كدة عامًا الفحوصات الطبية بنجاح في أمستردام، ليلتقي مجددًا بمدربه السابق في جيرونا ميشيل سانشيز الذي أشاد بالصفقة.
إنتر يبدأ اتصالاته مع نيكو جونزاليس كخيار بديل لموسى ديابي
أكد الصحفي جانلوكا دي مارزيو فتح إدارة إنتر خطوط تواصل أولية مع ممثلي الأرجنتيني نيكو جونزاليس لاعب يوفنتوس لتعزيز مركز الجناح.
وجاء التحرك بعد تعقد المفاوضات مع الهدف الرئيسي موسى ديابي بسبب اشتراطات نادي الاتحاد السعودي المالية، مما دفع النادي الإيطالي لتوجيه أنظاره نحو جونزاليس لمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في كلا الجناحين.
برشلونة يحدد اجتماعًا حاسمًا مع وكلاء خوليان ألفاريز لحسم خطة التعاقد
تتجه إدارة نادي برشلونة لعقد اجتماع مباشر في الإقليم الكتالوني خلال هذا الأسبوع مع ممثلي المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لوضع استراتيجية التحرك الرسمية لحسم الصفقة من أتلتيكو مدريد بحسب صحيفة "إل ديسماركي".
ويستهدف الاجتماع التنسيق بشأن الخطوات القادمة لكسر موقف الروخيبلانكوس الرافض للتخلي عن خدمات اللاعب صاحب ال 26 كدة عامًا.
فولهام يعلن رسميًا تعاقده مع جونزالو جارسيا قادمًا من ريال مدريد
أعلن نادي فولهام الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقعة الإلكتروني التوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم المهاجم الموهوب جونزالو جارسيا بعقد يمتد لـ 5 أعوام، يستمر حتى صيف عام 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي.
منافسة بين الهلال وأتلتيكو مدريد لضم جاك جريليش
دخل نادي الهلال في سباق التعاقد مع جناح مانشستر سيتي جاك جريليش بعرض مالي يمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 23 مليون يورو بحسب "إكرم كونور".
في المقابل يراقب أتلتيكو مدريد موقف اللاعب بطلب من دييجو سيموني، مع تفضيل صيغة الإعارة أو تخفيض المطالب المالية للحسم.
إنتر ميامي ينفي مفاوضات دي بروينه ويغلق باب الشائعات
نفى مصدر مسؤول في نادي إنتر ميامي لشبكة إي إس بي إن بدء أي مفاوضات أو محادثات مع البلجيكي كيفين دي بروينه للانضمام إلى صفوف الفريق.
تشيلسي يحسم اتفاقه مع رايو فايكانو لضم بيب شافاريا مقابل 25 مليون يورو
توصل نادي تشيلسي لإنهاء اتفاقه الرسمي مع رايو فايكانو لضم الظهير الأيسر بيب شافاريا مقابل 25 مليون يورو بالإضافة للحوافز، لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني بحسب "تيم تووك".
وجاء التحرك بطلب مباشر من تشابي ألونسو لتعويض رحيل مارك كوكوريلا، حيث يتواجد المدافع صاحب ال 28 كدة عامًا في لندن لإجراء الفحوصات الطبية.
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