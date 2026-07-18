أخبار الانتقالات | تفاصيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أياكس من الهلال وفريق مفاجأة يقترب من فوزينيا وبيان بشكتاش عن صلاح

كشف أياكس عن تفاصيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى صفوفه رسميًا من الهلال مساء الجمعة في بيان رسمي.

وأوضح النادي الهولندي دفعه مبلغًا يقل بقليل عن عشرين مليون يورو لضم البرازيلي، وتوقيع الأخير عقدًا حتى 2031.