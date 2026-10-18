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أخبار الانتقالات | تشابي ألونسو يطلب صفقتين من برشلونة في يناير ومورينيو يرد على دخول ريال مدريد ميركاتو الشتاء
مورينيو ينفي التحرك في الشتاء
أوضح جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي للقاء إشبيلية حقيقة طلبه تدعيمات لصفوف فريقه في ميركاتو الشتاء المقبل.
ورد مورينيو بأنه يفضل العمل مع مجموعة صغيرة ولا يطلب أي صفقات في الشتاء، وأنه سعيد بالمجموعة الحالية من اللاعبين.
ليفربول يفاضل بين نميتشا وسكوت
ذكر "كوت أوفسايد" أن ليفربول يستهدف بشكل رئيسي متوسط ميدان بورنموث أليكس سكوت من أجل تدعيم منتصف ميدانه.
ووضع النادي نجم بوروسيا دورتموند فيليكس نميتشا كحل بديل إذا فشل في مساعيه بضم الدولي الإنجليزي بحسب التقرير.
تشيلسي يستهدف ثنائي برشلونة
طلب تشابي ألونسو التعاقد مع الثنائي جول كوندي وفرينكي دي يونج من برشلونة في يناير بحسب "فوتبول 365".
وتتزاحم عدة أندية على كوندي منها بايرن ميونخ وليفربول بالإضافة إلى تشيلسي بحسب عدة مصادر، بينما يبدو مصير دي يونج غامضًا في ظل عودته للتو من الإصابة، ووجود تخمة في مركزه عقب ضم رودري.
صراع قطبي ميلانو على تريسولدي
ذكرت "لاجازيتا" أن قطبي ميلانو إنتر وميلان أصبحا آخر المهتمين بضم نيكولا تريسولدي من كلوب بروجه عقب تألقه ضد النيراتزوري وتسجيل هاتريك.
ويحظى اللاعب الذي يمثل ألمانيا على مستوى فئات الشباب بمتابعة عديدة الأندية مثل برشلونة وبايرن ميونخ وآرسنال بحسب التقارير، وذكرت "لاجازيتا" أن سعره تخطى خمسين مليون يورو.
جيوكيريس قد يغادر في يناير
أوضح "تيم توك" أن فيكتور جيوكيريس قد يطلب مغادرة آرسنال في انتقالات يناير بسبب قلة المشاركات.
وارتبط السويدي الذي تألق في الماضي بألوان سبورتنج بعروض سعودية في نهاية الصيف، وقيل إن الاتحاد أبرز المهتمين.
تشيلسي يفاوض نجمًا مغربيًا
ذكر "إكريم كونور" أن تشيلسي في مفاوضات مع المغربي ياسين جسيم، لاعب ستراسبورج، الأنباء التي أكدتها "صن".
تألق اللاعب في النادي الفرنسي المملوك لنفس ملاك تشيلسي قد يسهل عملية المفاوضات لنقله إلى البلوز كما حدث في عدة انتقالات متبادلة بين الناديين.
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