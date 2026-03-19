أخبار الانتقالات | حقيقة اتفاق تشابي ألونسو مع ناديه الجديد وصدمة برشلونة في حلم باستوني

ذكر "ماتيو موريتو" أن الشائعات بخصوص رحيل أليساندرو باستوني عن صفوف إنتر نحو برشلونة ليست صحيحة، وأن اللاعب وإنتر لا يفكران في الانفصال في الصيف القادم.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى عدم صحة الرقم الذي أشارت إلى "لاجازيتا" في حدود ٥٠ مليونًا كسعر للمدافع الإيطالي، وقال إن إنتر لن يبيع باستوني إلا في حال وصول عروض تتخطى ٨٠ مليونًا.