Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | إعلان حاسم لمستقبل رافينيا وبرشلونة يتسوق من ليفربول واهتمام مدريدي بمادويكي
منافسة ثلاثية على بالدي
أكد موقع "تيم توك" إن مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس، يترقبون وضع أليخاندرو بالدي مع برشلونة، تمهيدًا لإمكانية ضمه في شهر يناير القادم.
صاحب الـ23 سنة، قد يدرس فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني، بعدما توترت علاقته كثيرًا بالمدرب الألماني هانزي فليك، ومن غير المستبعد انتقاله لفريق آخر في صفقة تصل قيمتها لـ40 مليون يورو.
- Getty
إعلان حاسم لمستقبل رافينيا
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن قيام رافينيا بالتوقيع على عقد جديد مع برشلونة، يبقيه داخل النادي حتى صيف عام 2030.
وأشار إلى أن الأمور تم حسمها بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد البرازيلي خلال هذا الأسبوع.
كين يقترب من التجديد
قالت شبكة "توك سبورت" إن هاري كين أصبح في المراحل الأخيرة من تجديد عقده لمدة 3 سنوات مع بايرن ميونخ، ليغلق الباب تمامًا حول أي جدل يخص مستقبله.
وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة ستبقي كين داخل بايرن حتى صيف 2029 عندما يصبح عمره 36 سنة، بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول اهتمام برشلونة بضمه.
- Getty
اهتمام مدريدي بمادويكي
كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن اهتمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بالتعاقد مع نوني مادويكي جناح آرسنال في الميركاتو الشتوي المقبل.
صاحب الـ24 سنة لم يبدأ أي مباراة مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، مما دفع الثنائي للتفكير جديًا في إمكانية استعارته من النادي اللندني.
أوليسي وهالاند يفتحان الباب أمام ريال مدريد
وفقًا لـ"ElNacional" فإن مايكل أوليسي وإرلينج هالاند، يفتحان الباب أمام فكرة الانتقال إلى ريال مدريد خلال عام 2027.
مايكل أوليسي يريد التجديد لبايرن ولكن بشرط إدراج شرطًا جزائيًا في عقده، يسمح له بالرحيل مقابل 200 مليون يورو، بينما يدرس هالاند كل الخيارات المتاحة أمامه، بعد إدانة مانشستر سيتي في قضية التلاعب المالي.
- Thibaud MORITZ / AFP
فليك يستهدف ظهير ليفربول
أكد الصحفي "جوان خيسوس" إن برشلونة وضع جيريمي فريمبونج لاعب ليفربول، ضمن الأهداف المقترحة لتدعيم مركز الظهير الأيمن لدى المدرب الألماني هانزي فليك.
وأشار إلى أن فليك طلب فريمبونج في موسمه الأول مع برشلونة إلى جانب داني أولمو، ومنذ ذلك الوقت يتابع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة الموقف، ولا يزال يستهدف الحصول خدماته حتى بعد مغادرته لباير ليفركوزن وانتقاله إلى ليفربول.
ومن غير المتوقع أن يمانع الريد التخلي عن الهولندي في حالة وصول العرض المناسب، وذلك بسبب تخبط مستواه وفشله في تعويض رحيل ترنت أرنولد إلى ريال مدريد.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا