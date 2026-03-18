أخبار الانتقالات | إنزو يفتح الباب أمام ريال مدريد وإعلان حاسم من جوارديولا حول مستقبله
إنزو لا يضمن البقاء
أكد إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، أنه لا يضمن البقاء مع تشيلسي بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي 2025/2026.
وقال إنزو في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية:"لا أعلم ما سيحدث، لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي، وهناك أيضًا كأس العالم، بعدها سنرى".
وتأتي تصريحات الأرجنتيني، لتمنح ريال مدريد الكثير من الأمل للحصول على خدماته الصيف المقبل، باعتبار الميرينجي أحد أكثر المهتمين بضمه.
باروت إلى ميلان؟
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع تروي بارو لاعب ألكمار الهولندي، في صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه استرليني.
باروت سجل 39 هدفًا في 44 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم سواء مع النادي أو المنتخب، منهم 5 أهداف حاسمة مع جمهورية أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026.
بيب لن يرحل الآن
بعد خروج مانشستر سيتي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، خرج بيب جوارديولا لتوضيح بعد الأمور بعد الخسارة من ريال مدريد 2/1 على ملعب الاتحاد.
وقال بيب عن مصيره:"الجميع يريد إقالتي الآن اليوم سيأتي على رحيلي لأقول وداعًا للجميع، ولكني هنا الآن ولا يزال أمامي عام واحد على نهاية عقدي".
حلم لاوتارو مارتينيز
كشف لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، عن شعوره بالسعادة مع النادي الإيطالي، مشددًا على حلمه بالعودة إلى نادي ريسينج في بلاده يومًا ما.
وقال الأرجنتيني في تصريحات لـ"راديو ريسينج":"أريد العودة للنادي في المستقبل، أحاول إقناع زوجتي بهذا الأمر، إنها تشجعني وتساندني في الكثير من الأشياء، العائلة مهمة أيضًا".
وأضاف:"الانتقال يتوقف على الكثير من الأشياء، مثل حالتي البدنية، ولكن عمومًا، حلمي هو العودة للعب لريسينج ولو لمدة عام واحد فقط".
نابولي يستهدف ثنائي البريميرليج
قرر نادي نابولي الإيطالي توجيه أنظاره نحو الثنائي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، وريكاردو كالافيوري مدافع آرسنال، تمهيدًا لضمهما الصيف القادم.
ووفقًا لـ"إل ماتينو" فإن أنطونيو كونتي يريد بعض الضمانات من رئيس نابولي، من أجل البقاء مع الفريق لموسم آخر، ولذلك سيحرص النادي على دعمه ببعض الصفقات.
الرئيس أوريليو دي لورينتيس قرر إغراء كونتي بفكرة التعاقد مع تونالي وكالافيوري، ولكن جلبهما من البريميرليج سيكون في غاية الصعوبة، بسبب القيمة المالية المرتفعة لهما، بالإضافة لإقناع آرسنال ونيوكاسل بالتخلي عنهما.
