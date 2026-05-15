أخبار الانتقالات | بورتو يرد رسميًا على أنباء ضم ليفاندوفكسي وباريس ينافس مانشستر سيتي على فالفيردي

رد أندري فيلاس بواش، رئيس بورتو، على الشائعات التي خرجت بخصوص تعاقد ناديه مجانًا مع مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وقال بحسب "سكاي" إن الأمر يعد مستحيلًا على النادي من المنظور الاقتصادي.

وينتهي عقد البولندي مع برشلونة يونيو القادم وتشير آخر الأنباء إلى رفضه التمديد براتب ودور أقل ورحيله، وسط حديث عن عروض أمريكية وسعودية هي الأقرب، مع تراجع احتمالية ميلان ويوفنتوس بسبب مطالبه المرتفعة للراتب.