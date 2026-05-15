أخبار الانتقالات | بورتو يرد رسميًا على أنباء ضم ليفاندوفكسي وباريس ينافس مانشستر سيتي على فالفيردي
بورتو يرد على أنباء ضم ليفاندوفسكي
رد أندري فيلاس بواش، رئيس بورتو، على الشائعات التي خرجت بخصوص تعاقد ناديه مجانًا مع مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وقال بحسب "سكاي" إن الأمر يعد مستحيلًا على النادي من المنظور الاقتصادي.
وينتهي عقد البولندي مع برشلونة يونيو القادم وتشير آخر الأنباء إلى رفضه التمديد براتب ودور أقل ورحيله، وسط حديث عن عروض أمريكية وسعودية هي الأقرب، مع تراجع احتمالية ميلان ويوفنتوس بسبب مطالبه المرتفعة للراتب.
تشيلسي يستهدف مينيان وسوليت
ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي أعاد إحياء اهتمامه بضم مايك مينيان، حارس ميلان وفرنسا، ويريد استغلال فشل ميلان المحتمل بتأمين مقعد دوري الأبطال لضم اللاعب الذي جدد عقده لتوه مع الروسونيري حتى 2031.
وفي سياق آخر، أفادت "سبورت إيطاليا" بأن أندية من البريميرليج والدوري الفرنسي مهتمة بضم عمر سوليت، مدافع أودينيزي، وخصيصًا تشيلسي، ولكن اللاعب يفضل الانتقال لإنتر الذي أبدى اهتمامًا بضمه كذلك.
مالين إلى روما رسميًا وأستون فيلا يفاوض سولي
أصبح انتقال دونيل مالين إلى روما بصفة نهائية رسميًا عقب ضمان الأخير تأهله للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل عقب فوز إنتر بكأس إيطاليا وتأكيد عدم تأهل خصمه في النهائي لاتسيو للدوري الأوروبي، ما يجعل روما يضمن مركزًا في أحد المنافسات الثلاثة القارية عبر الدوري.
وسيدفع روما بحسب الاتفاق 25 مليون يورو لضم الهولندي المتألق بصفة نهائية بحسب الاتفاق عند استعارته في يناير الماضي من أستون فيلا، الأخير الذي بحسب "لاجازيتا" مهتم بضم مهاجم روما الأرجنتيني ماتياس سولي.
فالفيردي مراقب من سيتي وباريس
قالت "آس" إن فيديريكو فالفيردي لا يستهدف الرحيل عن ريال مدريد بعد أزمته الأخيرة مع زميله أوريليين تشواميني وتوقيع غرامة وصلت إلى نصف مليون يورو على الأوروجوياني والفرنسي.
وأوضح التقرير أن في حال قرر ريال مدريد بيع نجم خط وسطه، فسيكون الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مهتمان بالتعاقد مع صاحب السبعة وعشرين عامًا.
إنتر يعود من أجل ديابي
أوضحت "كورييري" بأن إنتر مستمر في محاولاته لضم نيكو باز الذي سيعود إلى ريال مدريد ثم يقرر الأخير مصيره، ولكن وضع خطة بديلة بضم موسى ديابي من الاتحاد إذا فشل بضم باز.
وحاول إنتر ضم ديابي على سبيل الإعارة في يناير الماضي وأحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو بحسب تقارير، ولكن الاتحاد تمسك بالنجم الفرنسي.
برناردو يوضح مصيره
في حوار مع "كانال 11"، أوضح برناردو سيلفا أنه يريد التوقيع مع ناديه الجديد قبل كأس العالم، وذلك عقب أن أعلن رسميًا في الأسابيع الماضية مغادرة مانشستر سيتي.
وأكد سيلفا بأن ناديه المقبل لن يكون بنفيكا، وأنه يحب فكرة العودة للعب مع العملاق البرتغالي ولكن ليس في التوقيت الحالي.