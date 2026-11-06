هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Didier Deschamps⒞Getty Images
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | حقيقة بند "العودة" لتوتنهام في عقد هاري كين الجديد مع بايرن وديشان يحسم موقفه من مانشستر يونايتد

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 نوفمبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • حقيقة بند العودة إلى توتنهام في عقد كين الجديد مع بايرن

    كشفت "تيليجراف" عن وجود بند بعقد هاري كين الجديد مع بايرن ميونخ يسمح له بالعودة لناديه القديم توتنهام.

    وينص البند بحسب التقرير على السماح لتوتنهام بمعادلة أي عرض يُقدم لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي.

  • ديشان يرفض يونايتد

    أوضحت "ميرور" أن ديديه ديشان، مدرب فرنسا السابق، رفض عرضًا من مانشستر يونايتد من أجل تعيينه خلفًا لمايكل كاريك.

    وحتى الآن، تتمسك إدارة يونايتد بكاريك رغم تراجع النتائج، وبحسب "سكاي" ستكون مباراة أستون فيلا المقبلة مفصلية في مصير المدير الفني.

  • نشاط من ليفربول في سوق الانتقالات

    يستهدف ليفربول التعاقد مع أرشي براون، ظهير فنربخشه، بحسب "تيم توك"، عقب تألق اللاعب في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بالتسجيل والصناعة.

    وفي صعيد آخر، يصارع ليفربول مواطنيه آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل ضم موهبة فرانكفورت نامدي كولينز بحسب "فوسبال نيوز".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ميلان يحاول إبقاء رابيو بعقد جديد

    ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يعمل على تمديد عقد نجمه الفرنسي أدريين رابيو في ظل تألقه الموسم الجاري.

    وينتهي عقد رابيو مع ميلان في يونيو 2028، ولكن النادي بحسب التقرير لا يريد التفريط فيه في ظل العروض العدة للاعب.