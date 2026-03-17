أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد هدفه الأول وسعر بيع نجمه وليفربول يراقب!

كشف موقع فيشاخيس أن نادي أتلتيكو مدريد مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 114.3 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم مارسيليا ميسون جرينوود.

وتعد هذه الصفقة مفيدة ماليًا لنادي مانشستر يونايتد الذي سيحصل على نسبة من عوائد البيع وفقًا للاتفاقات المبرمة مع النادي الفرنسي عند انتقال اللاعب لصفوفه الصيف الماضي لتعزيز هجوم الفريق الإسباني بلاعب أثبت جدارته في الدوري الفرنسي.