AFP
أخبار الانتقالات | برشلونة يجدد عقد الثلاثي ويرفض عرضًا من مانشستر سيتي .. وإغلاق باب شباب الأهلي في وجه ريتشارليسون
برشلونة يجدد عقد إسبارت ومارك بيرنال ورافينيا
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن لاعب برشلونة الشاب تشافي إسبارت وافق على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2030.
وأشار رومانو إلى أن النادي اتفق مع وكلاء اللاعب على عقد جديد براتب أعلى مما يتقاضاه حاليًا، على أن يصدر بيانًا رسميًا قريبًا لإعلان التجديد.
في الإطار نفسه، توصل برشلونة إلى اتفاق مع لاعبه مارك بيرنال على توقيع عقد طويل الأمد، يمتد حتى نهاية يونيو 2031.
المدير الرياضي ديكو قد اتفق بالفعل مع وكيل بيرنال على كافة البنود، على أن توقع العقود الأسبوع المقبل.
أما عما حدث بشكل رسمي، فقد صرح ديكو؛ المدير الرياضي للبرسا، مؤكدًا تجديد عقد النجم رافينيا لأربع سنوات مقبلة.
فيما قال المدرب هانزي فليك عن تلك الخطوة: "هذا أفضل قرار، فهو القائد المثالي لهذا الفريق".
رفض عرض إماراتي لريتشارليسون
وفقًا لموقع "تيم توك" فقد رفض توتنهام عرضًا للاعبه ريتشاليسون، من شباب الأهلي الإماراتي، رغم الخلافات بينه وبين المدرب روبيرتو دي زيربي، بحجة أن العقد غير مناسب.
ومن المقرر أن يستمر اللاعب في صفوف السبيرز حتى الميركاتو الشتوي المقبل، لتحديد مصيره بعد رفض عروض كل من إيفرتون، طرابزون سبور وفاسكو دي جاما بجانب شباب الأهلي.
دورتموند يحدد سعر نميشا لليفربول ومانشستر سيتي
بحسب موقع "FUSSBALL" فإن ليفربول ومانشستر سيتي لا يزالان مهتمين بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا خلال الشتاء المقبل.
وأوضح الموقع أن النادي الألماني لا يفكر في رحيل اللاعب في يناير 2027، ولن ينظر إلا للعروض الاستثنائية، محددًا سعره ما بين 70 لـ78 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة يرفض عرض مانشستر سيتي لباو كوبارسي
أكدت صحيفة "إل ناسيونال" أن برشلونة رفض في الصيف المنقضي عرضًا لباو كوبارسي من مانشستر سيتي.
الصحيفة أوضحت أن النادي الإنجليزي استفسر عن كوبارسي، لكنه فوجئ برفض فوري لأي محادثات بشأنه، معتبرًا إياه لاعب لا يمكن المساس به على الإطلاق.
صفقة قيمتها تصل لـ70 مليون يورو .. عرض مدريدي قد يُجبر ليفركوزن على بيع إبراهيم مازا!
أعاد أتلتيكو مدريد إشعال اهتمامه بموهبة باير ليفركوزن الشابة إبراهيم مازا، في سعيه لتعزيز خط وسط فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.
وعلى الجانب الآخر، يبدو أن باير ليفركوزن أعلن تصميمه على التمسك بصاحب الـ20 عاماً، ويعد بالفعل عقداً جديداً مجزياً للتصدي للأندية الراغبة في ضمه. (طالع التفاصيل)
"يكفي لتغيير حياة كل هؤلاء" .. رافينيا يروي تفاصيل العرض السعودي الضخم لإخراجه من برشلونة!
كشف الجناح البرازيلي رافينيا، عن تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية خلال تواجده في برشلونة، والذي كان كفيلًا بتغيير حياته هو وعائلته بالكامل.
صاحب الـ29 سنة الذي يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته، تحدث إلى شبكة "RAC1" متطرقًا إلى العديد من الأمور التي تخص تجربته مع النادي الكتالوني. (طالع التفاصيل)
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا