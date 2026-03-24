كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي منفتح على فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن اللعب بقميص النادي الملكي يمثل حلماً كبيراً للاعب الفائز بكأس العالم رغم أن النادي الإسباني لم يتقدم بعرض رسمي حتى هذه اللحظة بحسب "تووك سبورت"