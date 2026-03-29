أخبار الانتقالات | برشلونة وليفربول يتجهان لتأمين دفاعهما من روما .. وكاسيميرو يرهن موافقته على مزاملة ميسي

يتنافس قطبا مانشستر حاليًا على لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي؛ لاعب وسط نيوكاسل، بحسب الصحفي ماتيو موريتو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مانشستر يونايتد يريد ضم الإيطالي تمهيدًا لرحيل كاسيميرو، وتزيد احتمالات ضمه يومًا تلو الآخر داخل الغرف المغلقة.

لكن مانشستر سيتي هو الآخر يريد تأمين نفسه مع احتمالية رحيل رودري وبرناردو سيلفا، لذا وضع تونالي ضمن قائمة اهتماماته.