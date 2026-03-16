أخبار الانتقالات | برشلونة يرسل كشافيه لمراقبة مدافع نيوكاسل وحقيقة استمرار كاسيميرو مع مانشستر يونايتد
سيتي يستهدف بورو
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع بيدرو بورو من صفوف توتنهام إذا هبط الأخير بحلول نهاية الموسم الجاري.
وسبق وحمل بورو ألوان سيتي بين 2019 و2022 ولكن دون أن يلعب أي مباراة رسمية، ويأمل سيتي في هبوط سبيرز لتخفيض مطالبه المادية لضم الظهير الإسباني، والتي تصل إلى قرابة 80 مليون يورو بحسب التقارير.
برشلونة يراقب لويس هول
كشف "كوت أوفسايد" بأن برشلونة أرسل كشافيه في الفترة الأخيرة لمراقبة ظهير نيوكاسل لويس هول صاحب ال21 عامًا.
ليس فقط برشلونة من يراقب هول، ولكن بحسب التقرير هناك أيضًا ليفربول، دورتموند، مانشستر سيتي، آرسنال، ولايبزيج يتابعون اللاعب الشاب.
سندرلاند يراقب موهبة ريال مدريد
أوضح "فيكاخيس" بأن سندرلاند جاد في محاولاته للتعاقد مع موهبة ريال مدريد تياجو بيتارش عقب تألقه الكبير في المباريات الأخيرة في الملكي.
وقال التقرير إن سندرلاند مستعد لدفع مبلغ يقارب 15 مليون يورو لضم متوسط الميدان، خصوصًا وأن عقده ينتهي في يونيو 2027.
كاريك يرد على أنباء استمرار كاسيميرو
في تصريحات عقب الانتصار على أستون فيلا وتسجيل البرازيلي هدفًا، أوضح مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، حقيقة استمرار كاسيميرو مع الفريق رغم سابق الإعلان عن رحيله بنهاية الموسم وانتهاء عقده.
وقال كاريك إن الأمر محسوم من فترة كما أُعلن بالفعل، وأن الأمر أحيانًا تصبح أسهل عندما تكون الأمور محسومة وعلى الأساس هذا يتعامل الجميع.
