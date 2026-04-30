Peter Byrne/PA Wire
أخبار الانتقالات | كلوب يفتح الأبواب أمام ريال مدريد وبرشلونة يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان
زيادة ضخمة في راتب ماينو
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد، يستعد للحصول على زيادة هائلة في راتبه عند التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.
وأوضحت أن اللاعب راتبه سيصل من 20 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، إلى 150 ألف، وذلك بعد رفضه العديد من العروض الأخرى من داخل إنجلترا وخارجها.
- Getty Images Sport
مطالب فيرنانديش من أجل التجديد
حدد برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، مطالبه للنادي الإنجليزي قبل ربط مستقبله مع الشياطين الحمر لفترة أطول، وسط اهتمام سعودي بالحصول على خدماته.
وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن اللاعب يريد المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسيجدد لو شعر بأن النادي يمتلك نفس الطموح.
كلوب يرحب بريال مدريد
قال الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول إن هناك حالة من الاعتقاد داخل ريال مدريد، بأن يورجن كلوب سيرحب بفكرة تدريب الفريق الإسباني الموسم القادم.
مدرب ليفربول السابق حصل على راحة من التدريب بعد رحيله عن الريدز في 2024، وأغلق الباب بعدها أمام فكرة العودة مرة أخرى، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية بخدماته.
ولكن الصحفي ومقدم البرامج المعروف، قال إن كلوب موقفه تغير الآن، وأصبح أكثر انفتاحًا على الفكرة، رغم التكهنات المحيطة حول قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.
خلاف حول مبابي وفينيسيوس
قالت شبكة "ESPN Deportes" إن هناك بعض الشخصيات داخل ريال مدريد، تعتقد أنه من المستحيل الجمع بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بفريق واحد، وأنه على أحدهم الرحيل الصيف القادم.
ومع ذلك، لا يتفق فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع هذه الفكرة، ويؤمن بأنه يمكنه بناء الفريق من خلال هذا الثنائي والحصول على العديد من البطولات في المستقبل.
- Getty Images Sport
روميرو على رادار برشلونة
حدد نادي برشلونة الإسباني، كريستيان روميرو مدافع نظيره توتنهام، كهدف رئيسي له لدعم دفاع الفريق، في حالة فشل التعاقد مع أليساندرو باستوني لاعب إنتر.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن هانزي فليك مدرب برشلونة، وديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، يعتبران من أشد المعجبين بقدرات روميرو، وفكرة ضمه ستكون أسهل من باستوني الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو، خاصة في حالة هبوط توتنهام.
برشلونة مهتم بمهاجم باريس
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع جونسالو راموش مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضحت أن هذه الصفقة تأتي كبديل للأرجنتيني خوليان ألفاريز، حيث يعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد هو الهدف الرئيسي لبرشلونة، وإن لم ينجح النادي الكتالوني في ضمه، قد يتجه نحو راموش كخيار أقل تكلفة بقيمة 30 مليون يورو.
- Getty Images
ليفربول يستهدف مدافع نابولي
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، استهداف سام بوكيما مدافع فريق نابولي، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، لدعم تشكيل المدرب الهولندي أرني سلوت.
وتأتي هذه الخطوة رغم اقتراب الريدز من تجديد عقد لاعبه الفرنسي إبراهيما كوناتي، حيث يريد النادي الإنجليزي تأمين دفاعه بأقصى شكل ممكن، حتى لا تتكرر المأساة الحالية التي يعيشها الفريق.