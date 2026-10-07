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أخبار الانتقالات | مبابي لا يثق في مشروع ريال مدريد وتجديد أرتيتا وبرشلونة يقتحم سباق "جابرييل"
رحيل روديجر
كشف الصحفي "خورخي بيكون" عن اقتراب رحيل أنطونيو روديجر عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي 2026/2027.
صاحب الـ33 سنة أصبح أقرب للرحيل من التجديد، خاصة وأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع كبير الصيف القادم، في الوقت الذي أصبح فيه الألماني خلف دين هاوسن وإبراهيما كوناتي، في قائمة أولويات المدرب جوزيه مورينيو.
- Divulgação / Real Madrid
أستون فيلا يريد إندريك
أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، اهتمام أستون فيلا بالتعاقد مع إندريك مهاجم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي القادم لتعزيز خط هجومه.
البرازيلي يبحث عن فرصة إعارة جديدة بسبب صعوبة مشاركته بصفة منتظمة مع المدرب جوزيه مورينيو، وهناك اهتمام من ليون وروما بالحصول على خدماته.
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مبابي ليس سعيدًا في ريال مدريد
يبدو أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قد يدرس الرحيل عن ريال مدريد في وقت قريب، رغم أنه حلم بارتداء قميص الميرينجي لسنوات طويلة.
وقال الصحفي "خورخي بيكون" إن مبابي ليس سعيدًا بوضعه في ريال، ولديه بعض الشكوك حول مشروع النادي ومدى قوته، ولا يؤمن بأنه يمتلك العناصر اللازمة لحصد الألقاب الكبرى.
بايرن يحاول خطف موهبة مانشستر يونايتد
كشفت شبكة "سكاي الألمانية" عن دخول بايرن ميونخ في محادثات مع "جي جي جابرييل" لاعب مانشستر يونايتد الشاب تمهيدًا لضمه للفريق.
وأوضحت أن صاحب الـ16 سنة طالب براتب ضخم مع قيمة مالية من أجل الموافقة على هذه الخطوة، في الوقت الذي أبدى فيه بايرن تحفظه من تصرفات اللاعب ووكلاء أعماله.
ميلان يطلب ليني يورو
وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن ميلان يريد التعاقد مع ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
صاحب الـ20 سنة ظهر في 4 مناسبات فقط هذا الموسم، مما دفع وكيله جورج مينديش للبحث له عن فرصة أخرى بعيدًا عن أولد ترافورد.
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برشلونة يقتحم سباق جابرييل
كشف الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" عن اقتحام برشلونة لسباق التعاقد مع "جي جي جابرييل" لاعب مانشستر يونايتد، طمحًا في ضمه بأقرب وقت ممكن.
وأوضح أن النادي الكتالوني قرر منافسة ريال مدريد وبايرن على الصفقة، مع وضع ميزانية خاصة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في حالة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله للعيش خارج إنجلترا.
تجديد عقد أرتيتا
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد فترة من الترقب للإعلان الرسمي عن حسم مصيره.
ووقع أرتيتا على عقد يبقيه داخل النادي اللندني حتى يونيو 2030، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين الطرفين.
اعتزال بيدرو
بعد رحلة طويلة في الملاعب مع برشلونة وتشيلسي وروما ولاتسيو، أعلن بيدرو رودريجيز اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي في مقطع فيديو مؤثر نشره اليوم، الأربعاء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بيدرو:"أعتقد أن الوقت قد حان بالفعل، قررت ترك كرة القدم بعدما عشت حلمي بجوار كل من ساعدوني على تحقيقه، الآن سأدخل في مرحلة جديدة في حياتي، وأشكر هذه اللعبة على السعادة التي جلبتها لي".
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