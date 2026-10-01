أخبار الانتقالات | ريال مدريد وبرشلونة يستغلان مانشستر سيتي من أجل هالاند وليفربول يحدد موقفه النهائي من عودة أرنولد

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث، وسط اهتمام كذلك من تشيلسي وآرسنال بالحصول على خدماته في يناير القادم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، إن بورنموث سيرفض فكرة التخلي عن اللاعب بمنتصف الموسم، ولكنه قد يدرس الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي سيطلب مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، وسط رغبة من صاحب الـ23 سنة في الرحيل لخوض تجربة جديدة.