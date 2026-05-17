Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | اهتمام إيطالي بكييزا .. ونجم ريال مدريد يفكر في الرحيل بعد الصدمة الدولية
تشيلسي وتشابي ألونسو .. تمت
أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن تشيلسي أتم تعاقده مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو؛ المدير الفني السابق لريال مدريد.
وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي على وشك الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقد وقع تشابي على عقد ممتد حتى عام 2030، على أن يبدأ مهمته في الأول من يوليو.
اهتمام إيطالي بكييزا
رغم أنه قاوم تلك الخطوة أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين إلا أنه يبدو أنه لم يعد هناك مفرًا أمام الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا؛ محترف ليفربول، من العودة لبلاده من جديد بعد فشل تجربته مع الريدز.
وبحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن كييزا يحظى باهتمام ناديين في الدوري الإيطالي، دون الكشف عن اسم أي منهما.
برشلونة يراقب جواو بيدرو
أوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن ديكو؛ المدير الرياضي لبرشلونة، حضر بالأمس نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي، لتقييم مستوى المهاجم جواو بيدرو.
مهاجم السيتي دخل حسابات برشلونة بعد فشل التعاقد مع خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، لكن مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة أيضًا كون عقد بيدرو ممتد حتى عام 2033.
اتفاق مبدئي بين ماريسكا ومانشستر سيتي
أكد الصحفي نيكولا شيرا أن إنزو ماريسكا اتفق بشكل مبدئي مع مسؤولي مانشستر سيتي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لبيب جوارديولا حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.
شيرا أوضح أن مصير جوارديولا في يده، حيث ترك الإدارة قرار البقاء أو الرحيل له، فيما ينتظر ماريسكا حسم الموقف.
كامافينجا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد
أشار موقع "TEAMtalk" إلى احتمالية إدواردو كامافينجا في الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما خرج من قائمة فرنسا المشاركة في كأس العالم 2026، على إثر موسم الميرينجي المخيب.
وأكد الموقع ذاته، أن توتنهام مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد.
مدة العقد وموعد الإعلان الرسمي وشروط "الانتقالات" .. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن العودة لريال مدريد
تقترب عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بخطوات واسعة، حيث أصبح «السبيشال ون» الآن المرشح الوحيد الذي يتم تداول اسمه ويحظى باهتمام حقيقي من جانب الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يصر على استعادة تلك الهالة التي فقدها «الفريق» خلال الموسم الجاري، عن طريق الاعتماد على أحد أكثر المدربين نجاحًا وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم. (طالع التفاصيل)
ماركوس راشفورد إلى ريال مدريد؟ .. مورينيو يفتح الباب لنجم برشلونة!
أعاد ماركوس راشفورد إحياء مسيرته بشكل كامل منذ انضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث ساعد فريق هانسي فليك في الفوز بكل من كأس السوبر الإسباني ولقب الدوري الإسباني.
ومع ذلك، ظهرت تعقيدات مالية، حيث يتردد العملاق الكتالوني في تفعيل خيار الشراء الدائم بقيمة 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني). وقد سمح هذا التردد للمدرب الجديد لريال مدريد مورينيو - الذي يقال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي في البرنابيو - بالتفكير في صفقة جريئة لضم مهاجمه السابق في أولد ترافورد. (طالع التفاصيل)