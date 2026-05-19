أخبار الانتقالات | نجم إنتر يغلق الباب أمام برشلونة.. وكامافينجا يعلن الاستمرار مع ريال مدريد!





أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بقميص نادي إنتر الإيطالي.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية "أود أن أنهي مسيرتي في إنتر، أنا سعيد جدًا هنا ولا يمكنني تخيل نفسي في أي مكان آخر، وإذا لم يطردوني سأبقى هنا دائمًا".

يأتي هذا بعد ساعات من خروج تقارير تعيد ربط الأرجنتيني ببرشلونة، بعد سنوات من رغبتهم في ضمه، وفي ظل بحثهم عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي يغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.



