أخبار الانتقالات | أولمو يستهدف العودة إلى كرواتيا وريال مدريد يطارد إنجليزيًا جديدًا

قال "فيكاخيس" إن نجم برشلونة وإسبانيا داني أولمو يستهدف ختام مشواره في دينمامو زغرب الكرواتي، النادي الذي شهد بداية مشواره وتألقه عقب الرحيل عن "لا ماسيا"، المعلومة التي أكدها وكيله في ظهور إعلامي بالساعات الفائتة.

وارتبط نجم خط الوسط بعرض من بايرن ميونخ في الأيام الماضية بحسب "سكاي"، إذ يرغب البافاري في التحرك لضمه في يناير.