Getty Images
أخبار الانتقالات | قرار نهائي بمستقبل فينيسيوس جونيور ونجم برشلونة الشاب يرفض الانتقال للسعودية
تونالي يرفض مانشستر سيتي
أبدى الثنائي مانشستر سيتي ويونايتد، اهتمامه بالتعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال موقع "توك سبورت" إن اللاعب المستهدف من آرسنال أيضًا، يريد العودة إلى إيطاليا في حالة رحيله عن نيوكاسل بعد نهاية الموسم الجاري.
اتفاق بين مانشستر يونايتد وماينو
توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع لاعبه كوبي ماينو، من أجل ضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.
وأشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إلى أن اللاعب سيمدد عقده مع الشياطين الحمر حتى 2031، ليغلق الباب أمام جميع التكهنات حول رحيله.
ويأتي ذلك بعدما جذب اللاعب اهتمامًا من عدة أندية أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد ونابولي والمزيد من الفرق التي كان من الممكن له الانتقال لها.
كاسادو يرفض السعودية
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقف مارك كاسادو لاعب برشلونة، من فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني في الصيف، والانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.
وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة ليس متحمسًا لفكرة الرحيل عن برشلونة والانتقال للسعودية في الوقت الحالي، رغم العرض المغري الذي تلقاه لاتخاذ هذه الخطوة.
بقاء فينيسيوس
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن اقتراب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، من التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن اللاعب أثبت للجميع مؤخرًا بأنه يستحق التجديد مع النادي الإسباني، بسبب المستويات المميزة التي قدمها في الأسابيع الأخيرة.
وهو ما جعل الرئيس فلورنتينو بيريز، ينظر له كعنصر حاسم في تشكيل الميرينجي ولا يمكن الاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي.
برشلونة يراقب نجم يوفنتوس
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن برشلونة يترقب موقف أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم تمهيدًا لضمه.
وأوضحت أن اللاعب عقده ينتهي مع يوفنتوس في 2029، والنادي الإيطالي لا يمانع بيعه في حالة تلقي عرضًا لا يقل عن 50 مليون يورو.
منافسة شرسة على بوعدي
أرسل نادي آرسنال الإنجليزي كشافيه مؤخرًا إلى فرنسا، من أجل مراقبة أيوب بوعدي لاعب ليل، وسط اهتمام أيضًا من ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.
بوعدي وصل إلى 90 مباراة مع ليل حتى الآن، رغم أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط، وقدم مستويات مبهرة لفتت أنظار العديد من عمالقة أوروبا.
وقال موقع "تيم توك" إن آرسنال يأتي على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ولكن المهمة لن تكون سهلة في الصيف المقبل.