أخبار الانتقالات | خطة برشلونة نحو بيدرو بورو و"صفقة مورينيو" يبحث عن مخرج لمغادرة ريال مدريد!

كشفت شبكة "توك سبورت" عن اقتراب ألفارو أربيلوا من الرحيل عن تدريب نادي فولهام، بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضحت أن توماس فرانك مدرب توتنهام وبرينتفورد السابق، هو الأقرب لخلافته، مع الوضع في الاعتبار إمكانية قدوم كيران مكينا كبديل محتمل.