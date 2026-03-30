أخبار الانتقالات | نجم تشيلسي يوافق على برشلونة وزميله مفضل لدى ريال مدريد!
ريال مدريد يفضل التعاقد مع إنزو فيرنانديز على حساب رودري
أشارت تقارير صحفية إسبانية، نقلتها "ماركا"، إلى أن ريال مدريد يضع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، كخيار مفضل للتعاقد معه بدلاً من الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.
وزاد فيرنانديز من التكهنات حول مستقبله بتصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية أعرب فيها عن إعجابه بالعاصمة الإسبانية ورغبته في العيش هناك مستقبلاً.
وذكرت المصادر أن تشيلسي، الذي لا يعتبر اللاعب "غير قابل للمس"، قد يطلب مبلغاً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته، خاصة وأن عقده يمتد حتى عام 2032.
مارك كوكوريلا يفتح الباب للعودة إلى برشلونة
أعرب مدافع تشيلسي، مارك كوكوريلا، عن استعداده للعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة إذا أتيحت الفرصة.
وفي تصريحات صحفية أثناء تواجده مع المنتخب الإسباني، قال كوكوريلا إنه رغم سعادته الحالية وتأقلم عائلته في إنجلترا، إلا أنه يجد صعوبة في رفض عرض من العملاق الكتالوني.
وأوضح المدافع أنه لا يفكر في الرحيل الفوري حالياً، لكنه يضع العودة إلى إسبانيا كخيار مستقبلي جدي.
توتنهام يقدم عرضاً لـ 5 سنوات لضم روبرتو دي زيربي
دخل نادي توتنهام في مفاوضات متقدمة مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لتولي منصب المدير الفني الدائم للفريق.
وقدم النادي اللندني عرضاً يمتد لـ 5 أعوام لإقناع مدرب برايتون ومارسيليا السابق بقبول المهمة فوراً، بدلاً من الانتظار حتى الصيف.
ويأتي هذا التحرك السريع في ظل صراع الفريق اللندني لتجنب الهبوط، حيث يأمل النادي في حسم الاتفاق قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالية لخلافة إيجور تودور.
تحذيرات من رحيل كول بالمر وإنزو فيرنانديز عن تشيلسي
حذر المحلل بول ميرسون من أن تشيلسي قد يجد صعوبة بالغة في الحفاظ على نجميه كول بالمر وإنزو فيرنانديز إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويحتل تشيلسي حالياً مركزاً متأخراً بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولة القارية، وأشار ميرسون إلى أن اللاعبين الكبار يرغبون دائماً في اللعب في أعلى المستويات، وأن نموذج عمل النادي قد يدفعه لبيع اللاعبين في حال وصول عروض مالية ضخمة تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.
إليوت أندرسون يركز على نهائيات كأس العالم
أكد إليوت أندرسون، لاعب وسط منتخب إنجلترا، أن تركيزه الكامل ينصب حالياً على المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.
ورداً على التكهنات بشأن مستقبله في ظل الصراع الذي يخوضه ناديه لتجنب الهبوط، أوضح أندرسون أنه يضع مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار حالياً، مشدداً على التزامه بالقتال وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب بغض النظر عن الشائعات المحيطة به.