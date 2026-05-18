أخبار الانتقالات | ثنائي مانشستر سيتي وبرشلونة أول طلبات مورينيو في ريال مدريد .. ومهاجم آرسنال على رادار برشلونة

أوضح موقع "Football Insider" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقترب من قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، قد أخطر إدارة الملكي بأول طلباته في الميركاتو الصيفي 2026.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرتغالي طالب بضرورة التعاقد مع رودري؛ لاعب وسط مانشستر سيتي، إذ يراه القائد المثالي.