أخبار الانتقالات | ثنائي مانشستر سيتي وبرشلونة أول طلبات مورينيو في ريال مدريد .. ومهاجم آرسنال على رادار برشلونة
سيميوني مستمر مع أتلتيكو مدريد
أكد دييجو سيميوني؛ المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بقاءه في منصبه بالموسم المقبل، قائلًا: "لكي أكون صادقًا، أنا أفكر في الموسم المقبل، أفكر في نفسي. سأستمر، لكنني أفكر في كيفية التعامل مع الموسم الجديد".
إنتر يؤكد استمرار كيفو
أعلن ماروتا؛ رئيس نادي إنتر الإيطالي، عزمه على تجديد عقد المدرب كريستيان كيفو، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا الموسم الجاري (2025-2026).
وقال ماروتا: "كيفو سيوقع على عقد جديد، تتبقى فقط الإجراءات الرسمية".
مورينيو يختار أولى صفقات ريال مدريد من مانشستر سيتي
أوضح موقع "Football Insider" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقترب من قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، قد أخطر إدارة الملكي بأول طلباته في الميركاتو الصيفي 2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البرتغالي طالب بضرورة التعاقد مع رودري؛ لاعب وسط مانشستر سيتي، إذ يراه القائد المثالي.
مورينيو يستهدف نجم برشلونة
بينما برشلونة متردد في شراء المهاجم ماركوس راشفورد نهائيًا من مانشستر يونايتد في الصيف المقبل مع نهاية فترة إعارته، هناك من يفكر في التحرك نحوه..
وفقًا لصحيفة "إندبندنت" فإن جوزيه مورينيو؛ المدير الفني الذي يقترب من قيادة ريال مدريد، يفكر في التعاقد مع راشفورد بالفعل، في ظل العلاقة الجيدة بينهما خلال فترة وجودهما في مانشستر يونايتد.
مهاجم آرسنال على رادار برشلونة
بعدما تأكد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رسميًا عن برشلونة، يفكر مسؤولو النادي الكتالوني التعاقد مع جابرييل جيسوس؛ مهاجم آرسنال، لخلافته.
وبحسب صحيفة "إل ناسيونال" فإن النادي الإنجليزي مستعد لإطلاق سراح لاعبه مقابل 45 مليون يورو.
مانشستر يونايتد يفاضل بين ثنائي ريال مدريد
أكد موقع "Football Insider" أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب وضع فيديريكو فالفيردي في ريال مدريد، ويسعى لاستغلال التوتر الموجود داخل ريال مدريد على إثر مشادته مع زميله أوريليان تشواميني.
ووضع النادي الإنجليزي تشواميني ضمن قائمة اهتماماته حال فشل التعاقد مع فالفيردي.