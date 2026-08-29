أخبار الانتقالات | برشلونة يعود إلى راشفورد وأستون فيلا يخطف هدف ليفربول

قال "تيم توك" إن إدارة برشلونة تواصلت مع ماركوس راشفورد، وكذلك نظيرتها في آرسنال، من أجل استطلاع موقفه مع مانشستر يونايتد.

برشلونة كان يملك بندًا يعطيه حق ضم راشفورد نهائيًا في بداية الصيف مقابل ثلاثين مليون يورو عقب إعارته الموسم الماضي ولكن رفض تفعيله.