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أخبار الانتقالات | برشلونة يطلب ديماركو من إنتر والعيناوي يرحل عن روما وفريق أمرابط الجديد
برشلونة يطلب ديماركو
كشف "ماتيو موريتو" عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي فيديريكو ديماركو لتعويض رحيل أليخاندو بالدي المتوقع
وجاء رد النادي الإيطالي بالرفض بحسب "موريتو"، إذ يعتبر ديماركو غير معروضًا للبيع من الأساس ولا تفريط فيه هذا الصيف، حتى مع عرض برشلونة بالدي في المقابل.
أمرابط إلى أياكس
توصل سفيان أمرابط لاتفاق مع أياكس للانضمام إلى صفوفه بحسب "فابريزيو رومانو".
وسينضم النجم المغربي مجانًا للنادي الهولندي عقب انتهاء عقده مع فنربخشه هذا الصيف.
العيناوي إلى لايبزيج
توصل لايبزيج إلى اتفاق مع نيل العيناوي للانضمام إلى صفوفه مُعارًا مقابل أربعة ملايين يورو وأحقية شراء مقابل 25 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
وسيعوض روما رحيل النجم المغربي بالتعاقد مع مارتين دي رون من صفوف أتالانتا، والذي سبق وعمل مع مدرب الفريق جيان بييرو جاسبيريني.
ميلان يضم هاتشينسون
توصل ميلان لاتفاق من أجل التعاقد مع عماري هاتشينسون من نوتنجهام فورست بحسب "سكاي".
وستكون الصفقة في صورة إعارة وتحمل ميلان قيمة راتبه بحسب التقارير، ويأتي لتعويض رحيل سانتي خيمينيز مُعارًا أيضًا إلى بورتو.
ثلاثي يطلب مغادرة توتنهام
كشف روبرتو دي زيربي عقب خسارة فريقه توتنهام أمام نيوكاسل عن طلب ثلاثة لاعبين مغادرة الفريق.
وقال دي زيربي إن ريتشارليسون، كيفن دانسو، وبابي ماتار سار تقدموا بطلبات للرحيل عن سبيرز في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
زيجروفا يرفض أتالانتا ويرحب بالاتحاد
ذكر "فابريزيو رومانو" أن إيدون زيجروفا رفض عرضًا من أتالانتا للحصول على خدماته، ولكن يرحب بفكرة الانتقال لصفوف الاتحاد.
وتأتي تلك المعلومات لتؤكد اهتمام النادي السعودي بالجناح الكوسوفي كما أكد الزميل في "فوتبول كو" روميو أجريستي السبت.
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