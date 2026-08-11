أفادت شبكة "سكاي" بأن ليفربول يُصر على عدم المبالغة في أرقام صفقاته للالتزام بنهجه في الاستدامة المالية، حيث استكشف النادي إمكانية ضم الواعد إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان. وأوضحت الشبكة أن التحرك نحو صاحب الـ 18 عامًا يُعد صفقة مستقلة تمامًا ولا علاقة لها بمفاوضات ضم زميله برادلي باركولا.



