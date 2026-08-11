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أخبار الانتقالات | باركولا ليس الوحيد وخطة جديدة لريال مدريد.. ورسالة قاسية من مالكوم!
مالكوم يُكذب أنباء رحيله عن الهلال السعودي برسالة نارية
نفي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الهلال السعودي، أنباء رحيله واقترابه من نادي الدرعية عبر حسابه في منصة "إكس"، حاسماً صحة التقارير المتداولة بعبارة "أخبار كاذبة.. أنتم حمقى".
ويأتي هذا الرد ليؤكد استمرار اللاعب مع "الزعيم" وينهي التخمينات التي أحاطت بمستقبله وموقفه داخل قائمة الفريق للموسم الجديد.
ليفربول يُقرر عدم المبالغة المالية في الميركاتو وباركولا ليس الهدف الوحيد في باريس سان جيرمان
أفادت شبكة "سكاي" بأن ليفربول يُصر على عدم المبالغة في أرقام صفقاته للالتزام بنهجه في الاستدامة المالية، حيث استكشف النادي إمكانية ضم الواعد إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان. وأوضحت الشبكة أن التحرك نحو صاحب الـ 18 عامًا يُعد صفقة مستقلة تمامًا ولا علاقة لها بمفاوضات ضم زميله برادلي باركولا.
إنتر مهتم بنجم توتنهام
أفادت شبكة "سكاي" بوجود الإنجليزي ديد سبنس، لاعب توتنهام، ضمن اهتمامات إنتر لتدعيم مركز الظهير عقب تعثر مفاوضات ضم موسى ديابي من الاتحاد.
ويطلب النادي الإنجليزي حزمة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا.
رسميًا.. ليفربول يعلن ضم أراوخو
أعلن نادي ليفربول رسميًا تعاقده مع المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة.
خطط ريال مدريد بشأن إندريك
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن إدارة ريال مدريد تخطط داخليًا للاعتماد على المهاجم البرازيلي الشاب إندريك ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم القادم.
فنربخشة يقترب من حسم صفقة لوكاكو
قدم نادي فنربخشة التركي عرضًا رسميًا جديدًا لإدارة نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
العرض الجديد تجاوزت قيمته 6 ملايين يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب حول الشروط الشخصية.
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