أخبار الانتقالات | يوم حاسم بين برشلونة وخوليان ألفاريز .. غضب في الأهلي من إدوارد ميندي ومانشستر سيتي يحسم صفقة الحارس

بعدما قرر الرحيل في نهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده أملًا في الانضمام ليوفنتوس، فشل الأخير في تقديم عرض مرضٍ له، ليبحث الأهلي حاليًا إعادة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه من جديد.

وفقًا لشبكة "سكاي" فإن الأهلي استفسر عن شروط عودة كيسييه، فيما أبدى الأخير اهتمامه بمشروع النادي، ما يسهل المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت "سكاي" إلى أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد، لكن الأهلي حريص على إتمام الصفقة قريبًا.



