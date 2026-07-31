أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من تير شتيجن وتفاصيل الصفقة الثنائية بين ريال مدريد وفولهام

أعلن إنتر عن تعاقده مع جون ستونز رسميًا، وذلك بصفة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو الفائت.

النجم الدولي الإنجليزي ينضم بعقد لعامين بحسب بيان النادي، وسيتقاضى راتبًا يقارب 4 مليون يورو في الموسم بحسب التقارير في إيطاليا.











