أكدت صحيفة "إل ناسيونال" أن هانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، طلب التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل في صيف 2027، كهدف رئيسي لدعم الخط الخلفي في ظل المعاناة الدفاعية بالموسم الجاري، رغم الخلافات بين الناديين على خلفية صفقة خوليان ألفاريز.

فيما يتردد النادي المدريدي في بيع صاحب الـ23 عامًا، مع امتداد عقده حتى يونيو 2030.