AFP
أخبار الانتقالات | رسالة من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد بشأن مايكل أوليسي .. ونجم ليفربول يرحب بالانتقال ليوفنتوس
إيدرسون يمنح الأولوية لمانشستر يونايتد
أوضح الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن البرازيلي إيدرسون؛ لاعب وسط أتالانتا، رفض عروض كافة الأندية المهتمة بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، مانحًا الأولوية لمانشستر يونايتد.
وأشار رومانو إلى أن المفاوضات بين الناديين الإنجليزي والإيطالي متقدمة بالفعل، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من المسؤولين لإتمام الصفقة نهائيًا.
بايرن ميونخ يقطع أمل ريال مدريد في أوليسي
وجه أولي هونيس؛ الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، رسالة للبرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني المحتمل لريال مدريد، بعد حضوره نهائي كأس ألمانيا بالأمس أمام شتوتجارت.
وربطت بعض التقارير بين حضور مورينيو للمباراة واهتمامه بضم مايكل أوليسي؛ نجم بايرن ميونخ، لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال هونيس، في تصريحاته لـ"سكاي": "بإمكان مورينيو أن يراقب أوليسي جيدًا، لكنه لن يتمكن من التعاقد معه".
أليسون بيكر يرحب بالانتقال ليوفنتوس
أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول، مستعد للانتقال إلى يوفنتوس والعمل مع مدربه السابق في روما لوتشيانو سباليتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيكر لا يهتم ما إذا كان يوفنتوس سيتمكن من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا أم لا، إذ أن قراره بتمثيل السيدة العجوز ليس موضوعًا على ميزان البطولة القارية.
بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو .. ليفربول يقترب من ضم بديل صلاح
وفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، برز اللاعب الدولي الإيفواري يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا كأحد أبرز أهداف ليفربول في سوق الانتقالات، وذلك بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه في ألمانيا مع لايبزيج، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.
ورصد مسؤولو أنفيلد هذا المهاجم عن كثب ليكون بديلاً مباشراً لمحمد صلاح الذي سيغادر النادي، والذي سيترك رحيله فراغاً كبيراً في الأطراف. ونتيجة لذلك، تمكن النادي من التوصل إلى موقف قوي مع اللاعب، على الرغم من أن لايبزيغ سيظل يطالب بمبلغ مالي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني) لبدء المفاوضات الرسمية مع النادي. (طالع التفاصيل)
فريق سعودي وثنائي إنجليزي .. نابولي يرد على العروض من أجل ماكتوميناي
على الرغم من الاهتمام الكبير من جانب إنجلترا والدوري السعودي، فقد أغلق نابولي الباب تمامًا أمام أي احتمال لرحيل سكوت ماكتوميناي في الصيف.
وبالفعل، رفض «البارتينوبي» عروضًا من فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونادٍ سعودي كانوا حريصين على اختبار عزمهم، وفقًا لصحيفة«توتوسبورت». (طالع التفاصيل)
هدف مانشستر .. مورينيو يطلب "كروس الدنماركي" لتعزيز صفوف ريال مدريد
لم يضيع جوزيه مورينيو أي وقت في تحديد متطلباته لفترة عمله الثانية في العاصمة الإسبانية. ويتصدر قائمة المرشحين اللاعب الدولي الدنماركي مارتين هيولماند، حيث طلب مورينيو من إدارة ريال مدريد الموافقة على التعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة، وفقًا لما أوردته شبكة «كوبي».
ومن المتوقع أن يطلب نادي لشبونة العملاق مبلغًا يقارب 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني) مقابل قائده، الذي كان من أبرز اللاعبين في الدوري البرتغالي، ويشبه كثيرًا في أسلوب لعبه نجم الفريق السابق توني كروس، وسبق وارتبط بعرض من مانشستر يونايتد بالشهور الماضية، ولكن الأخير حسم ضم إيدرسون بنفس المركز من أتالانتا بحسب التقارير. (طالع التفاصيل)
هل يعود ريال مدريد؟ بايرن ميونخ يقرر التخلص من ديفيس بسبب راتبه
وفقًا لمجلة *kicker*، يُعتبر ألفونسو ديفيز «مرشحًا محتملاً للبيع»، دفع راتبه الضخم ومشاكله الأخيرة مع الإصابات إدارة النادي في «سابينر شتراسه» إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار فيه.
ويضيف التقرير أن مسؤولي النادي «يفكرون حاليًا» في السماح للاعب الكندي بالرحيل بعد مرور 18 شهرًا فقط على توقيعه على تمديد عقده عقب صراع مع ريال مدريد وقتها الذي كان يستهدف ضم الظهير الأيسر. (طالع التفاصيل)