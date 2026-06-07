أخبار الانتقالات | رسالة برناردو سيلفا إلى برشلونة .. ونصيحة ديشان لأوليسي التي ستغضب بايرن ميونخ بعد ربطه بريال مدريد

علق ديدييه ديشان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا، على الأنباء التي ربطت بين مايكل أوليسي؛ نجم بايرن ميونخ، بريال مدريد على خلفية تصريحات الأخيرة فلورنتينو بيريز عن صفقة من العيار الثقيل في طريقها لناديه.

وقال ديشان في تصريحات لصحيفة "ماركا": "أنا سعيد من أجل أوليسي، هو سيعرف ما عليه أن يفعله سواء بالبقاء في بايرن ميونخ أو الرحيل. لو وضعت نفسي مكان مسؤولي البافاري، فبقاؤه أمر رائع".

وأضاف: "بشكل عام، أوليسي قادر على تكرار ما يفعله مع بايرن في أي نادٍ آخر، لكن حديثي هذا لن يكون في مصلحة بايرن".