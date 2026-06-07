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أخبار الانتقالات | رسالة برناردو سيلفا إلى برشلونة .. ونصيحة ديشان لأوليسي التي ستغضب بايرن ميونخ بعد ربطه بريال مدريد
مرشح فنربخشه يعلن صفقة تشالهان أوغلو
كشف هاكان صافي؛ المرشح لرئاسة فنربخشه، عن صفقة جديدة حال فوزه في انتخابات النادي، ضمن الترويج لحملته الانتخابية.
صافي كان قد أعلن من قبل عن التعاقد مع ميريح ديميرال، لويس سواريز وماسون جرينوود، وقد ضم إليهم في تصريحاته الأخيرة هاكان تشالهان أوغلو؛ لاعب إنتر.
برناردو سيلفا يعلق على اهتمام برشلونة بضمه
بينما يستعد للرحيل مجانًا عن مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خرج برناردو سيلفا بتصريحات عن مستقبله قبل المشاركة في كأس العالم 2026.
وقال برناردو: "برشلونة واحد من الخيارات المطروحة، لكنني لم اتخذ قراري النهائي بعد. الخيارات كثيرة واحترمها جميعًا، لكن في النهاية يجب أن أنضم لفريق يحتاجني وأشعر بحبهم، هذا مهم جدًا".
ديشان يبدي رأيه صفقة أوليسي وريال مدريد المحتملة
علق ديدييه ديشان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا، على الأنباء التي ربطت بين مايكل أوليسي؛ نجم بايرن ميونخ، بريال مدريد على خلفية تصريحات الأخيرة فلورنتينو بيريز عن صفقة من العيار الثقيل في طريقها لناديه.
وقال ديشان في تصريحات لصحيفة "ماركا": "أنا سعيد من أجل أوليسي، هو سيعرف ما عليه أن يفعله سواء بالبقاء في بايرن ميونخ أو الرحيل. لو وضعت نفسي مكان مسؤولي البافاري، فبقاؤه أمر رائع".
وأضاف: "بشكل عام، أوليسي قادر على تكرار ما يفعله مع بايرن في أي نادٍ آخر، لكن حديثي هذا لن يكون في مصلحة بايرن".
رئيس كومو يوضح حقيقة عودة نيكو باز لريال مدريد
كشف مروان سوارسو؛ رئيس نادي كومو، حقيقة تفعيل ريال مدريد لخيار إعادة شراء لاعب الوسط نيكو باز من النادي الإيطالي مرة أخرى.
وقال سوارسو: "ريال مدريد وحده من يمكنه أن يقرر. نحن ننتظر قراره، الأمر بيده".
وواصل: "لم نتحدث مع مسؤولي ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن إن تواصلنا، فنفعل الأفضل من أجل كومو".
مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد دوكو
أكد الصحفي نيكولا شيرا أن مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو، لينتهي في 2031 بدلًا من 2028.
وأوضح شيرا أن عقد البلجيكي الجديد مع النادي الإنجليزي أن يضم له راتب أعلى مما يتقاضاه حاليًا.
ريال مدريد يستهدف ماتيوس فيرنانديش
أكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد وضع البرتغالي ماتيوس فيرنانديش؛ لاعب وسط وست هام، ضمن خططه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولا يمانع النادي الإنجليزي في بيع البرتغالي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بعدما هبط بشكل رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم المنقضي (2025-26).