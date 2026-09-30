أخبار الانتقالات | شرط أوليسي يفتح الباب أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو برشلونة في يناير

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني، للتقدم بعرض للاعبه مايكل أوليسي، من أجل التوقيع على عقد جديد يبقيه مع الفريق لفترة طويلة.

وقالت صحيفة "بيلدط الألمانية، إن بايرن سيحاول جعل أوليسي اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، لإحباط جميع محاولات ريال مدريد وأي طرف آخر للتعاقد معه.

وأما بالنسبة للاعب، فمن المقرر أن يطالب الفرنسي بشرط جزائي في عقده الجديد بقيمة 200 مليون يورو، من أجل الموافقة على ربط مستقبله بالنادي البافاري، مما يفتح الباب أمام ريال لاستغلال هذا البند.