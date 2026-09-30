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أخبار الانتقالات | شرط أوليسي يفتح الباب أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو برشلونة في يناير
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شرط أوليسي للتجديد
يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني، للتقدم بعرض للاعبه مايكل أوليسي، من أجل التوقيع على عقد جديد يبقيه مع الفريق لفترة طويلة.
وقالت صحيفة "بيلدط الألمانية، إن بايرن سيحاول جعل أوليسي اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، لإحباط جميع محاولات ريال مدريد وأي طرف آخر للتعاقد معه.
وأما بالنسبة للاعب، فمن المقرر أن يطالب الفرنسي بشرط جزائي في عقده الجديد بقيمة 200 مليون يورو، من أجل الموافقة على ربط مستقبله بالنادي البافاري، مما يفتح الباب أمام ريال لاستغلال هذا البند.
ريال مدريد يدرس ضم فان دايك
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ريال مدريد يدرس فكرة التعاقد مع فيرجيل فان دايك كلاعب حر في الميركاتو الصيفي القادم.
صاحب الـ35 سنة سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن ريال مدريد سيرحب بقدومه إلى سانتياجو برنابيو في صفقة مجانية، رغم تقدم اللاعب في السن.
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شكوك حول مستقبل دوناروما
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، يأتي على رأس النجوم المتوقع رحيلهم عن مانشستر سيتي، في حالة تعرض النادي لعقوبات ضخمة تزامنًا مع إدانته بـ 115 مخالفة مالية.
وأوضح أن بايرن ميونخ سبق أن حاول ضم اللاعب بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ومن غير المستبعد ان يحاول معه مرة أخرى، وسط ترقب كذلك من إنتر ويوفنتوس.
منافسة على لاعب شتوتجارت
دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة قوية مع كل من آرسنال ويوفنتوس، من أجل التعاقد مع فين يلتش مدافع نادي شتوتجارت الألماني.
صاحب الـ20 سنة قيمته تصل إلى 45 مليون يورو، ومن غير المتوقع أن يغادر شتوتجارت في الميركاتو الشتوي، حسبما أكد موقع "توتو يوفي".
عرض منتظر لنجم بوكا جونيورز
كشف موقع "إل إنتراسيخنتي" عن استعداد ليفربول للتقدم بعرض للتعاقد مع توماس أراندا لاعب وسط نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في يناير القادم.
وأشار إلى أن أستون فيلا وتشيلسي وكومو وإنتر، جميعهم يريدون التعاقد مع صاحب الـ19 سنة، وليكن ليفربول يمتلك الأفضلية حتى الآن.
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بايرن يستهدف كوندي
قام نادي بايرن ميونخ الألماني، بوضع جول كوندي مدافع برشلونة، على رأس أهدافه المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، تمهيدًا للحصول على خدماته.
وقالت صحيفة "سبورت" إن بايرن أبدى استعداده للتخلي عن مدافعه كيم مين جاي، لتمويل صفقة كوندي المحتملة، والتي من المقرر أن تبلغ حوالي 60 مليون يورو.
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