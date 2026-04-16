أخبار الانتقالات | بايرن يجد بديل كين و"مورينيو أو مانشيني" إلى الدوري الإنجليزي وجيسوس يفكر في الرحيل

كشف الصحفي سانتي أونا عن رغبة إنتر في الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، خلفًا لكريستيان كيفو الذي يقود الفريق في الموسم الحالي.

وأوضح أنه خلف الكواليس، تم القيام ببعض المحادثات بين النادي الإيطالي وسيميوني، لمعرفة رأيه في الانتقال للإشراف على تدريب إنتر في الصيف.