أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يتحرك لضم أكليوش وريال مدريد يدخل سباق ديوماندي

عقب الحديث عن عرض بقيمة مائة مليون يورو مرفوض من ليفربول واهتمام من باريس سان جيرمان، انضم ريال مدريد إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي بحسب "إل ديباتي".

ويطلب لايبزيج مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو لبيع الجناح الإيفواري المتألق، ويأمل في مزاد بين الأندية المهتمة من أجل رفع سعر اللاعب لأقصى استفادة ممكنة.