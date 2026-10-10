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أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يتسوق في أتلتيكو مدريد وآرسنال يزاحم قطبي الكلاسيكو على مورا
آرسنال يدخل سباق مورا
أصبح آرسنال آخر المهتمين بالتعاقد مع الموهبة المكسيكية ولاعب تيخوانا المكسيكي جيلبرتو مورا بحسب "إل بورفينير".
اللاعب الشاب الذي شارك مع المكسيك في كأس العالم يحظى بالفعل بمتابعة العديد من كبار أوروبا بحسب التقارير، وعلى رأسهم الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لعمالقة بحجم ليفربول وبوروسيا دورتموند.
تركيا تعلن رحيل مونتيلا
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إقالة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من تدريب المنتخب الأول.
ويأتي رحيل مونتيلا عقب خسارة أربع مباريات من أربعة في دوري الأمم الأوروبي بالتوقف الأخير، والخروج من المجموعات في كأس العالم الأخيرة.
باريس يستهدف باريوس
ذكر "فيكاخيس" أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع متوسط ميدان أتلتيكو مدريد بابلو باريوس.
وينوي بي إس جي التحرك لضم الإسباني في يناير المقبل بحسب التقرير الذي أشار إلى سعر اللاعب الذي يتخطى سبعين مليون يورو بحسب تقديرات ناديه.
سبيرز يستهدف بافليديس
قال "كوت أوفسايد" إن توتنهام يعمل على تدعيم خط هجومه رغم ضم الثنائي سافينيو وعمر مرموش قبل أسابيع فقط من مانشستر سيتي.
وأفاد التقرير بأن مهاجم بنفيكا فانجيليس بافليديس هدف لسبيرز في يناير القادم من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق اللندني.
يوفنتوس يجدد عقد نيكو
أعلن يوفنتوس رسميًا عن تجديد عقد جناحه الأرجنتيني نيكو جونزاليز حتى يونيو 2030.
ويأتي التجديد عقب تألقه في بداية الموسم رغم الأحاديث عن رحيل في الميركاتو الماضي، وإمكانية عودته لأتلتيكو مدريد حيث لعب مُعارًا الموسم المنصرم.
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