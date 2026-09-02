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أخبار الانتقالات | مارتينيلي يحسم الجدل وصفقة مشبوهة في الدوري الإنجليزي و"بديل إنزو" يضيع من تشيلسي!
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بالوجن يعود إلى موناكو
كشف الصحفي ديفيد أورنستين، عن فشل انتقال فولارين بالوجن من موناكو إلى إيفرتون في اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي، بعد فشله في الكشف الطبي مع التوفيز.
وأوضح أن اللاعب عاد إلى المفاوضات من جديد بعد أزمة الكشف الطبي، وحاول إيفرتون حسم الصفقة في اللحظات الأخيرة، ولكن الدولي الأمريكي تراجع ورفض إتمام الصفقة عائدًا إلى موناكو.
فشل صفقة كامارا
تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة من العيار الثقيل، بعدما فشل في التعاقد مع لامين كامارا لاعب وسط موناكو لتعويض رحيل إنزو فيرنانديز لمانشستر سيتي.
الصحفي ديفيد أورنستين قال إن تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع نظيره الفرنسي لضم صاحب الـ22 سنة، قبل أن يقوم موناكو بإلغاء الصفقة فور علمه بعودة بالوجن للمفاوضات مع إيفرتون.
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فوفانا إلى إشبيلية
اتفق نادي إشبيلية الإسباني، على ضم يوسف فوفانا لاعب ميلان الإيطالي، في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026/2027.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الصفقة ستكون في صورة إعارة من الروسونيري، بعد فشل انضمام اللاعب لصفوف ليون الفرنسي.
مارتينيلي يحسم الجدل
وسط التكهنات حول إمكانية إلغاء آرسنال لصفقة انتقال جابرييل مارتينيلي إلى الهلال بسبب عدم التعاقد مع جناح أيسر جديد، أغلق اللاعب باب التكهنات تمامًا، بعد وصوله إلى الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الزعيم بشكل رسمي.
فشل صفقة تاليافيكو
بذل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني محاولات مكثفة من أجل التعاقد مع نيكو تاليافيكو لاعب ليون الفرنسي في اللحظات الأخيرة من السوق، ولكن لم يحالفه التوفيق.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن صفقة النادي المدريدي فشلت، ليبقى اللاعب بصفوف فريقه بشكل طبيعي.
شيلويل يعود إلى البريميرليج
عاد بن شيلويل لاعب تشيلسي السابق إلى الدوري الإنجليزي من جديد، بعدما قرر الرحيل عن صفوف ستراسبورج الفرنسي في اليوم الأخير من الانتقالات.
وقال فابريتسيو رومانو إن اللاعب سينضم لصفوف كريستال بالاس، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع النادي الإنجليزي.
مانشستر يغلق الباب أمام رحيل زيركزي
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم السماح للاعب جوشوا زيركزي، بالرحيل عن صفوف النادي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.
وقال فابريتسيو رومانو، إن الشياطين الحمر أخبروا اللاعب بهذا القرار، لرفض كل محاولات إيفرتون للحصول على خدماته بعد فشل صفقة بالوجن.
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صفقة مشبوهة في البريميرليج
أثارت صفقة انتقال مالك فوفانا من ليون إلى سندرلاند الكثير من الشبهات، وتسببت في انتقادات عنيفة لوكالة "روك نيشن" المسؤولة عن إدارة أعماله.
وقال الصحفي رومان مولينا، إن هناك فردين من عائلة فوفانا، طلبا 500 ألف يورو لكل منهما، من أجل تسهيل انتقاله إلى كريستال بالاس على حساب سندرلاند.
وأوضح أن خيار اللاعب الشخصي لم يكن مؤثرًا في القضية، ويقال إنه كان يشعر بالتوتر الشديد والارتباك بسبب ما حدث، قبل التوقيع بشكل نهائي مع سندرلاند.
رسالة دفاع عن اللاعبين الأفارقة
خرج وكيل الثنائي لامين كامارا وإسماعيلا سار، من أجل التعبير عن غضبه بسبب فشل انتقال الأول لصفوف تشيلسي والثاني لليفربول في اليوم الأخير من الانتقالات.
وكتب عبر رسالة على موقع "إنستجرام":"يجب أن تدفعنا حالات سار ولامين كامارا للتأمل، علينا التخلي عن تلك العقلية التي تعطي البعض انطباعًا بأن اللاعب الإفريقي مجرد سلعة، تشتريع وتحدد سعره وتتفاوض بشأن مستقبله، بينما تعتبر رغبته أمرًا ثانويًا".
وأضاف:"لاعبونا الأفارقة يستحقون الاحترام، أن نحترم عملهم ومسيرتم المهنية وطموحاتهم وأصواتهم، لا ينبغي أن تقتصر عملية الانتقال على الأندية فقط، هناك إنسان ومسيرة مهنية وخيارات حياتية، نعم الأندية لديها الكلمة الأخيرة وهذا أمر مفروض في كرة القدم، ولكن يجب أن يُسمع صوت اللاعب أيضًا".
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