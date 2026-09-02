أخبار الانتقالات | مارتينيلي يحسم الجدل وصفقة مشبوهة في الدوري الإنجليزي و"بديل إنزو" يضيع من تشيلسي!

كشف الصحفي ديفيد أورنستين، عن فشل انتقال فولارين بالوجن من موناكو إلى إيفرتون في اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي، بعد فشله في الكشف الطبي مع التوفيز.

وأوضح أن اللاعب عاد إلى المفاوضات من جديد بعد أزمة الكشف الطبي، وحاول إيفرتون حسم الصفقة في اللحظات الأخيرة، ولكن الدولي الأمريكي تراجع ورفض إتمام الصفقة عائدًا إلى موناكو.