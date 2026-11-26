تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بمحاولة لنظيره تشيلسي، من أجل التعاقد مع جناحه الشاب إستيفاو ويليان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

وقال موقع "تيم توك" البريطاني، إن الجناح البرازيلي يعتبر من أهم العناصر المستهدفة لدى إدارة باريس، من أجل تعويض إصابة الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، لتدعيم خط هجوم المدرب لويس إنريكي.

ومن جانبه، يرفض تشيلسي التخلي عن صاحب الـ19 سنة في منتصف الموسم، مما جعل باريس يفكر في أهداف أخرى مثل لويس دياز جناح بايرن ميونخ وأنطونيو نوسا لاعب لايبزيج الألماني.