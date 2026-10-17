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Brahim DiazGetty Images
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | إندريك يتسبب في مغادرة براهيم دياز لريال مدريد وبرشلونة يستهدف مدافع بيتيس

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
ريال مدريد
برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 17 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • إندريك يدفع براهيم نحو مغادرة مدريد

    ذكرت "ماركا" أن مركز براهيم دياز في ريال مدريد أصبح مهددًا في ظل تفوق إندريك عليه في الهرم الترتيبي لهجوم النادي الملكي.

    وقال التقرير إن المغربي قد يغادر في يناير على سبيل الإعارة، خصوصًا مع تمسك مدرب الفريق جوزيه مورينيو باستمرار إندريك.

  • ليدز يجدد لفاركه

    توصل ليدز لاتفاق مع مدربه دانييل فاركي من أجل تمديد عقده حتى يونيو 2029 بحسب "أتلتيك".

    ويأتي الاتفاق عقب البداية القوية للفريق في الموسم الجاري رفقة المدرب الألماني على صعيد البريميرليج.

  • برشلونة يستهدف ناثان

    أوضح "إكريم كونور" أن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو معجب بمدافع ريال بيتيس الحالي ونابولي السابق ناثان.

    ويقدر النادي الأندلسي اللاعب البرازيلي في حدود 45 مليون يورو بحسب الإعلامي التركي الذي أشار إلى وجود اتصالات مباشرة بين وكيل اللاعب وديكو.

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  • بشكتاش مهتم بضم طالبي

    أوضح "إكريم كونور" أن بشكتاش هو أحدث الأندية المهتمة بضم لاعب سندرلاند شمس الدين طالبي.

    المغربي كان محط اهتمام من الاتحاد في الأسابيع الفائتة، خصوصًا عقب خروجه من حسابات سندرلاند، ولكن فشلت الصفقة.

المباريات التالية
بيتيس

بيتيس

الدوري الإسباني

17 أكتوبر 2026

برشلونة

برشلونة

ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني

18 أكتوبر 2026

إشبيلية

إشبيلية