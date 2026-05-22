أخبار الانتقالات | إنتر يفاوض روديجر والاتحاد يقترب من خطف نجم النصر
بحسب "كالتشيو ميركاتو"، تواصل المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو مع مدافع ريال مدريد أنتونيو روديجر لاستطلاع موقفه من الانضمام لبطل إيطاليا الصيف القادم.
الدولي الألماني ينتهي عقده في الملكي يونيو المقبل وسط غموض بخصوص مستقبله، بينما يبحث إنتر عن مدافع لتعويض رحيل فرانشيسكو أتشيربي بنهاية عقده بنفس التوقيت.
الاتحاد يقترب من غريب
ذكر الإعلامي متعب الهزاع عبر "نادينا" أن الاتحاد أصبح قريبًا جدًا من التعاقد مع جناح النصر عبد الرحمن غريب في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد غريب في يونيو مع بطل دوري روشن، وارتبط بالعودة لصفوف الأهلي وعروض أخرى من كبار الأندية السعودية في ظل عدم توصله لاتفاق للاستمرار مع النصر.
كونتي يغادر نابولي
أصبحت مسألة رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب نابولي مسألة وقت، وبحسب "فابريزيو رومانو"، سيتم الإعلان الرسمي عقب لقاء الفريق الأخير هذا الأسبوع بالدوري الإيطالي.
ويرحل كونتي وسط أنباء تربطه بإعادة تولي تدريب إيطاليا، بينما تبقى هوية خليفته مجهولة، إذ تشير تقارير إلى عودة ماوريتسيو ساري وأخرى إلى مدرب ميلان ماسيمليانو أليجري.
عودة شائعات برونو فيرنانديش والسعودية
ناقش "فابريزيو رومانو" حقيقة شائعات تجدد اهتمام الأندية السعودية بضم قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش ورحيله الصيف القادم.
وأكد "رومانو" أن البرتغالي مستقبله في مانشستر عقب تأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا، واستمرار مايكل كاريك كمدرب دائم للفريق.
رحيل تياجو سيلفا
رحل تياجو سيلفا عن صفوف بورتو عقب تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي وانتهاء عقده بصفوف النادي، وذلك بحسب "ESPN".
وذكر التقرير أن البرازيلي يملك عرضًا من ميلان لعام إضافي، ولكن لم يحسم موقفه بعد من خطوته المقبلة بالانتقال لناد جديد أو الاعتزال نهائيًا.