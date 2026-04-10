أخبار الانتقالات | أمريكا تنادي نيمار وريال مدريد يصارع ليفربول على أوليسي وأليسون يعود لإيطاليا

أكد كريستيان فالك، الصحفي في "بيلد" وجود اهتمام من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ مايكل أوليسي، والذي تألق ضد النادي الملكي في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع.

وتم ربط اللاعب مسبقًا بليفربول من أجل تعويض رحيل محمد صلاح الصيف القادم، وبحسب التقارير، يحدد بايرن ميونخ سعر الفرنسي في حدود 130 مليون يورو.