أخبار الانتقالات | أستون فيلا يخطف صفقة باريس سان جيرمان وانفراجة في مفاوضات كانسيلو وبرشلونة

كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال الحارس الياباني زيون سوزوكي من بارما إلى باريس سان جيرمان باتت على وشك الانهيار التام بعدما كان هناك اتفاق شفهي مطلع هذا الأسبوع.

وأوضح أن سبب تعثر الصفقة يعود إلى مشكلات طرأت من جانب اللاعب الذي تألق بصورة لافتة في منافسات كأس العالم الأخيرة، والسبب هو المغالاة في طلب العمولات من قبل وكلاء الياباني.



