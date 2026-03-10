Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مرشح جديد لخلافة أربيلوا في ريال مدريد.. وبرشلونة يتمسك بنجمهَ!
صراع مئة مليون جنيه إسترليني لضم ساندرو تونالي
أفاد موقع تيم توك بوجود تنافس شديد بين أندية ريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن كشافي النادي الإسباني تواجدوا في ملعب سانت جيمس بارك لمراقبة أداء اللاعب الإيطالي خلال مواجهة مانشستر سيتي الماضية.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة حاجز مئة مليون جنيه إسترليني في ظل رغبة نادي نيوكاسل يونايتد في الحصول على أقصى استفادة مالية مقابل التخلي عن خدمات نجم الفريق البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً.
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يتابع باهتمام وضع المدافع الشاب مايلز لويس سكيلي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.
وأوضح موقع تيم توك أن النادي الملكي يرى في اللاعب البالغ من العمر تسعة عشر عاماً بديلاً مناسباً للرحيل المحتمل للمدافع فران جارسيا في الصيف المقبل.
وتتحدث التقارير عن شعور اللاعب بالإحباط نتيجة قلة مشاركاته بصفة أساسية مع ناديه اللندني مما قد يدفع المقربين منه للبحث عن وجهة جديدة تضمن له التطور والمشاركة المستمرة.
مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة تينو ليفرامينتو
ذكر موقع فوتبول إنسايدر أن نادي مانشستر سيتي بات قريباً من التوصل لاتفاق لضم المدافع تينو ليفرامينتو من صفوف نيوكاسل يونايتد.
ويسعى المدرب بيب جوارديولا لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب يمتاز بالسرعة والخبرة في الدوري الإنجليزي ليكون خليفة طويل الأمد للقائد السابق كايل ووكر.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو سبعين مليون جنيه إسترليني بعد المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري.
أنتوني روبنسون يفضل الانتقال إلى ليفربول
كشف موقع تيم توك أن المدافع أنتوني روبنسون لاعب نادي فولهام يفضل الانتقال إلى نادي ليفربول على حساب نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم.
ويسعى الناديان لتدعيم مركز الظهير الأيسر حيث يرى ليفربول في اللاعب الأمريكي بديلاً مثالياً للمدافع أندي روبرتسون بينما يخطط مانشستر يونايتد لتعويض غيابات لوك شو المتكررة.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة انتقال اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2028 ستصل إلى حوالي خمسة وعشرين مليون جنيه إسترليني.
ترشيحات جديدة لقيادة ريال مدريد فنياً
أفاد الصحفي جرايم بايلي بوجود رغبة لدى إدارة نادي ريال مدريد في التعاقد مع المدرب أوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا لخلافة ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن المدرب الألماني يورجن كلوب يظل المرشح الأبرز لتولي المهمة في قلعة سانتيا[و برنابيو إلا أن الإدارة وضعت أسماء بديلة في حال تعثر المفاوضات مع مدرب ليفربول السابق.
تحركات لضم ريكاردو بيبي
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي فولهام الإنجليزي يعتزم تسريع وتيرة المفاوضات لضم المهاجم الأمريكي ريكاردو بيبي من نادي أيندهوفن الهولندي مقابل مبلغ يقترب من سبعة وثلاثين مليون يورو.
برشلونة يرفض التخلي عن ظهيره
أوضح فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة الإسباني يرفض تماماً فكرة التخلي عن المدافع الشاب أليخاندرو بالدي لصالح نادي مانشستر يونايتد مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً يعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع النادي الكتالوني المستقبلي.
