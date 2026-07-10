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أخبار الانتقالات | آرسنال وليفربول يوافقان على شرط ليل بخصوص بوعدي وتفاصيل انتقال خلايلة إلى إنتر
صفقة يونانية محتملة في آرسنال
دخل آرسنال في مفاوضات من أجل التعاقد مع نجم بروج كريستوس تسوليس بحسب "صن".
لاعب الجناح الذي يبلغ من العمر 24 عامًا تقدر قيمته في حدود أربعين مليون يورو بحسب التقرير.
تفاصيل صفقة خلايلة إلى إنتر
كشفت "لاجازيتا" عن تفاصيل حسم إنتر صفقة انضمام عنان خلايلة من يونيو سان خيلواز في الساعات الماضية.
وسيدفع إنتر للنادي البلجيكي مبلغًا في حدود 25 مليون يورو، وسيوقع الظهير الأيمن عقدًا براتب يبلغ مليوني يورو بالموسم بحسب الصحيفة الإيطالية.
صراع إنجليزي على بوعدي
قال "فوتبول إنسايدر" إن الثنائي ليفربول وآرسنال مستعدان للموافقة على شرط ليل بإبقاء أيوب بوعدي لعام إضافي حتى لو تم الاتفاق على بيعه هذا الصيف.
ولا يمانع النادي الفرنسي بيع متوسط الميدان المغربي الشاب بمقابل في حدود 70 مليون يورو، ولكن يطلب استمراره على سبيل الإعارة للموسم المقبل في صفوفه.
أستون فيلا يرفض عرض يوفي لمارتينيز
ذكر "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس يملك اتفاقًا مع إيميليانو مارتينيز بخصوص الراتب والعقد، ولكن أستون فيلا معترض على عرض النادي الإيطالي.
ويطلب النادي الإنجليزي مبلغًا في حدود 15 مليون يورو لبيع الأرجنتيني، بينما بلغ عرض يوفنتوس حدود ال6-7 مليون يورو فقط بحسب التقرير.
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