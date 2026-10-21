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أخبار الانتقالات | فليك غاضب من "خيانة" لاعب باريس وآرسنال يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد
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آرسنال يحدد سعر كالافيوري
كشف موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ريكاردو كالافيوري ظهير أيسر منتخب إيطاليا وآرسنال، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي اللندني بمدافعه الإيطالي.
ريال سبق أن تواصل مع ممثلي كالافيوري الصيف الماضي، ولكن يبقى موقف آرسنال واضحًا، اللاعب ليس للبيع، إلا إذا تقدم الميرينجي بعرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.
توتنهام يستهدف مهاجم بنفيكا
يحضر نادي توتنهام الإنجليزي، عرضًا قيمته 100 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم بنفيكا فانجيليس بافليديس خلال الصيف القادم، بعد مستوياته المميزة مع بنفيكا في الفترة الأخيرة.
صاحب الـ27 سنة يعتبر الهدف الرئيسي لتوتنهام في خط الهجوم، عقب تسجيل 75 هدفًا في 125 مباراة مع بنفيكا في كل البطولات.
ماتيتا يفتح أبواب الرحيل
كشف الصحفي أليكس كروك، عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضح أن المهاجم الفرنسي أبدى استعداده التام لهذه الخطوة، خاصة وأنه لم يجدد عقده مع ناديه الحالي، والذي ينتهي في يونيو 2027، مما يفتح الباب أمام انضمامه للشياطين الحمر بمقابل مادي مخفض.
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رايس يقترب من التجديد
أصبح نادي آرسنال الإنجليزي، قريبًا من تجديد عقد لاعبه ديكلان رايس خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد الاتفاق معه على أغلب شروط العقد الجديد.
وقال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن ما يتبقى حاليًا على إضفاء الطابع الرسمي على التجديد، هو تحديد المدة مع بعض التفاصيل الصغيرة الأخرى.
منافسة ثنائية على نجم دورتموند
أبدى الثنائي ليفربول ومانشستر يونايتد، اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع فيليكس نميتشا لاعب وسط بوروسيا دورتموند، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع النادي الألماني.
وقالت شبكة "تيك توك" عن قيمة صاحب الـ26 سنة تصل إلى 84 مليون جنيه استرليني، وبالنسبة لليفربول، فالريدز يعتبرونه صفقة بديل لأليكس سكوت لاعب بورنموث.
- AFP
فليك غاضب من خيانة لاعب باريس
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن هانزي فليك مدرب برشلونة، لا يزال يشعر بالغضب من الطريقة التي رحل بها درو فيرنانديز عن النادي إلى باريس سان جيرمان.
المدرب الألماني يرى أن ما فعله اللاعب كان بمثابة "الخيانة"، حيث أمره بإخلاء مكانه في غرفة الملابس فور علمه بقرار رحيله.
ويأتي ذلك بعدما خطط برشلونة لتمديد عقده حتى 2031، ولكن اللاعب الشاب قرر الانتقال لباريس مقابل 8 ملايين يورو، للحصول على فرصة أفضل للعب بانتظام.
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