أخبار الانتقالات | آرسنال يحدد بديل أرتيتا وبافارد مطلوب في النصر والهلال

ناقشت "موندو" الوضع التدريبي في آرسنال على إثر النتائج الأخير للفريق، وقالت إن النادي قد يقيل مدربه ميكيل أرتيتا في نهاية الموسم الجاري إذا خسر لقب الدوري المحلي.

وأوضح التقرير أن مدرب كومو ولاعب المدفعجية السابق سيسك فابريجاس على رأس المرشحين لتولي المنصب في الصيف القادم وخلافة مواطنه الإسباني.