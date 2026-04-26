أخبار الانتقالات | آرسنال يستهدف إندريك وبايرن يرد على شائعات أوليسي ومانشستر يونايتد يعرض 13 لاعبًا للبيع

ناقش المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل مع "ZDF" عدة ملفات متعلقة بسوق الانتقالات لناديه، وأوضح أن الصيف المقبل سيكون هادئًا في هذا الشأن.

وقال إيبرل إن مايكل أوليسي ليس للبيع، واستبعد استمرار نيكولاس جاكسون وتفعيل بند الشراء من تشيلسي مقابل 65 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين، كما رفض الرد على شائعات أنتوني جوردون، نجم نيوكاسل، وقال إن الحديث عن لاعبي الغير لا يعد أمرًا محترمًا.