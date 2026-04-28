أخبار الانتقالات | آرسنال يراقب الوضع في ريال مدريد.. وصراع أوروبي كبير على جوهرة أياكس!





كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي آرسنال يبدي اهتمامًا كبيرًا بضم المهاجم البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد المعار حاليًًا لصفوف ليون الفرنسي.

ورغم تمسك النادي الملكي ببقاء اللاعب في صفوفه إلا أن آرسنال يظل ضمن قائمة الأندية المهتمة بخدماته في حال تغير موقف الإدارة الإسبانية في المستقبل.



