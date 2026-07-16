أخبار الانتقالات | برشلونة يستهدف مدافع النصر السابق وفنربخشه يريد راشفورد وهدف الهلال يرفض مانشستر سيتي

أكد الصحفي "سانتي أونا"، أن مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع إبراهيم مبايي لاعب باريس سان جيرمان، ويدرس جيدًا شروط أي صفقة محتملة.

وبذلك يصبح السباق مفتوحًا على مصراعيه لضم صاحب الـ17 سنة، وسط اهتمام من لايبزيج وأستون فيلا وبوروسيا دورتموند بالحصول على خدماته.