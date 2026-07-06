أخبار الانتقالات | السعودية تتحرك من أجل لياو وكومو يحاول خطف خلايلة من إنتر

بحسب "ساشا تافولييري"، دخل كومو على الخط من أجل خطف عنان خلايلة من إنتر وقدم عرضًا ليونيون سان خيلوايز لاستعارة اللاعب وإلزامية شراء مقابل 27 مليون يورو.

ويتمسك النادي البلجيكي بالحصول على 30 مليون يورو لبيع الظهير الإسرائيلي، المبلغ الذي لا يريد إنتر دفعه ويعرض 22 مليونًا فقط بحسب التقارير في إيطاليا.

منافسة كومو على خلايلة مع إنتر ليست الوحيدة بين الناديين، إذ قالت "سكاي" إن فريق سيسك فابريجاس يضغط هو الآخر لضم قلب دفاع تشيلسي تريفور شالوباه مع بطل إيطاليا.