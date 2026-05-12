أخبار الانتقالات | الاتحاد يحدد بن عطية خليفة لبلانيس ومانشستر سيتي يقترب من موهبة جديدة!
أتالانتا ينفي وصول عروض رسمية لضم إيدرسون
صرح لوكا بيركاسي الرئيس التنفيذي لنادي أتالانتا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن بخصوص اللاعب إيدرسون.
وأوضح بيركاسي في حديث لشبكة سكاي أن هناك أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب إلا أن الوقت لا يزال مبكرًا وسيجري تقييم الموقف في الوقت المناسب.
مفاوضات اتحادية لتعيين بن عطية مديرًا رياضيًا
أفاد فابريزيو رومانو بوجود تحركات من نادي الاتحاد للتعاقد مع المهدي بن عطية لتولي منصب المدير الرياضي الجديد.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه رامون بلانيس للرحيل وخوض تجربة جديدة في قارة أوروبا بينما يبرز اسم بن عطية كأحد الخيارات المطروحة ضمن قائمة النادي.
ألونسو يفتح الباب أمام أندية الدوري الإنجليزي
أبدى المدرب تشابي ألونسو استعداده للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد إجراء اتصالات أولية مع وكلاء أعماله.
وذكر فابريزيو رومانو أن نادي تشيلسي وضع قائمة تضم أسماء مرشحة لتولي القيادة الفنية مع إدراكه لموقف ألونسو ومدى توفره للعمل وينطبق الأمر نفسه على أندوني إيراولا الذي يرغب في مواصلة مسيرته في إنجلترا في حين لم تتخذ إدارة النادي أي قرار نهائي حتى الآن.
مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة الموهبة الألمانية كينيت إيكهورن
يخطط نادي مانشستر سيتي لضم الموهبة الألمانية الشابة كينيت إيكهورن لاعب نادي هيرتا برلين بعدما أبدى بيب جوارديولا إعجابه بقدرات اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا.
وتتضمن استراتيجية النادي الإنجليزي تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون يورو خلال الصيف الحالي بحسب ما ذكرت سكاي سبورتس.